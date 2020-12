Acidente entre caminhão e carreta deixa trânsito lento na Zona Norte

O acidente aconteceu por volta das 17h | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão coletor e uma carreta container deixou o trânsito com retenção na da tarde desta segunda-feira (14), por volta das 17h, na avenida das Flores, próximo a entrada do conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. O fato ocorreu na frente de um posto de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o tenente Cleusimar, o condutor do caminhão coletor estava passando por cones posicionados para redução de velocidade, quando o motorista da carreta acabou perdendo o controle na pista molhada, devido a chuva e, colidiu contra o caminhão.

"Os veículos permaneceram na via e precisamos desviar o trânsito por um retorno alternativo para que os condutores pudessem seguir viagem. Pedaços dos veículos envolvidos no acidente ficaram na via. A perícia deve apontar as circunstâncias da colisão.

O caso deve ser registrado em uma delegacia da área.

Leia Mais

Idosa é atropelada enquanto atravessava rua em Manaus

Soldado da aeronáutica morre em grave acidente de trânsito em Manaus