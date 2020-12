Saiba os horários de funcionamento dos shoppings neste fim de ano

As datas e horários informados são válidos para os dois shoppings | Foto: Divulgação

Manaus - Os shoppings Manauara e Amazonas devem funcionar até meia noite no dia 23 de dezembro e no dia 24, até às 18h. A partir desta sexta-feira (11), novos horários entram em vigência para atender os clientes.

Nesta sexta-feira e sábado (12) as lojas funcionarão das 10h às 23h. No domingo (13), o atendimento será das 12h às 22h.

De segunda-feira (14) até quarta-feira (16) as lojas abrem às 10h e fecham às 23h. A partir de quinta-feira (17) até sábado (19) o atendimento terá duas horas a mais, iniciando às 10h e fechando às 24h. No domingo (20) o shopping abrirá das 10h às 23h.

Nos dias 21 e 22, funcionará das 10h às 24h. Já no dia 23, abrirá das 9h às 24h. No dia 24, o horário será das 9h às 18h. No dia de Natal, 25, apenas a praça de alimentação funcionará, das 12h às 22h.

Do dia 26 a 30, o horário de funcionamento será normal, das 10h às 22h. No dia 31 o shopping abrirá das 10h às 18h. No dia 1º de janeiro apenas a praça de alimentação funcionará das 12h às 22h. As datas e horários informados são válidos para os dois shoppings.

Millenium

De segunda a sábado, das 9h às 21h, e aos domingos, a praça de alimentação funciona das 12h às 21h, enquanto lojas e quiosques, das 14h às 20h. Já nos dias 24 e 31 de dezembro, o centro de compras irá funcionar das 9h às 17h. Nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, a praça de alimentação e lojas não irão operar, com exceção das salas de cinema da rede Cinépolis, que seguem normalmente, a partir das 14h30.

Leia Mais:

Campanha ‘Natal do Abraço’ acende árvore na rotatória do Produtor

Após ficarem trancadas em casa, mãe e filha são regatadas pela polícia