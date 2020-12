Urgente: Sem salário, rodoviários paralisam atividades em Manaus

Paralisação iniciou por volta das 10h | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Por falta do pagamento do salário mensal, trabalhadores rodoviários decidiram paralisar as atividades, na manhã desta terça-feira (15), em Manaus. Ainda não há informação sobre o quantitativo da frota afetada. Os motoristas decidiram retornar com os coletivos para suas respectivas garagens.

Conforme os rodoviários que aderiram a paralisação, o ato iniciou às 9h30 e encerrou por volta das 10h30, quando os coletivos voltaram a seguir os itinerários normalmente.



O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (STTRM) informou que a decisão partiu dos próprios profissionais. "Tendo em vista que hoje já é dia 15 e o pagamento dos trabalhadores ainda não caiu, os rodoviários resolveram parar", comunicou a assessoria da entidade.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que não foi notificado sobre a paralisação.

Negociação

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intermediou, na manhã desta terça, uma reunião entre empresários e trabalhadores do sistema de transporte coletivo a fim de dirimir impasses referentes à reivindicação do Sindicato dos Rodoviários em relação a pagamento de salários.

O IMMU, por meio de seus Fiscais de Transportes, acompanhou a situação e orientou os usuários do transporte coletivo na capital.