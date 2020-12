Sem 13º, rodoviários ameaçam paralisação geral para a próxima segunda

Alguns ônibus voltaram para a garagem das empresas, e outros pararam nos próprios terminais das linhas nos bairros | Foto: Divulgação

Manaus – O transporte coletivo de passageiros da cidade poderá continuar em paralisação na próxima semana, se não houver acordo entre rodoviários e os empresários do transporte público sobre a permanência de cobradores e a definição do pagamento do 13º salário.

Nas primeiras horas da próxima segunda-feira (21), uma paralisação geral da frota de ônibus deverá ser feita. O anúncio foi feito nesta terça-feira (15) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano e Rodoviário de Manaus. Com os salários atrasados desde 7 de dezembro, os rodoviários exigem que os pagamentos sejam realizam até amanhã (16).

Durante as negociações, na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), os rodoviários realizaram a “paralisação de alerta”. Por cerca de uma hora e meia, eles interromperam os serviços em alguns pontos da capital. As suspensões das atividades tiveram início às 9h e se estendeu até às 10h30.

Mais de 46 linhas de transportes foram afetadas, conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram). Antes do atraso dos salários de novembro virar motivo de conflito entre as duas entidades, as últimas semanas foram marcadas por reuniões e constantes ameaças de greve

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, intermediou a reunião entre empresários e trabalhadores a fim de diminuir os impasses referentes à reivindicação em relação ao pagamento de salários. O órgão acompanha a situação para orientar os usuários do transporte coletivo na capital.

A Prefeitura de Manaus ressalta que repassou às empresas de ônibus o pagamento equivalente à gratuidade no transporte coletivo nos dois turnos das eleições municipais e, além disso, mantém o pagamento do subsídio ao sistema.

Até o momento da publicação desta matéria, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) ainda permanecia em negociação com o sindicato dos rodoviários, dependendo do ajuizamento da ação pelo Sinetram.

