Prefeitura inicia entrega de cartões do programa ‘Nossa Merenda’

A ação é parte da medida emergencial de enfrentamento à pandemia da Covid-19 | Foto: Divulgação/Semed

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto iniciou nesta quarta-feira (16) a entrega de 132 mil cartões de alimentação, creditados com o valor de R$ 150, do programa “Nossa Merenda”, que irão beneficiar os 240 mil alunos da rede municipal de ensino. A solenidade aconteceu na escola municipal Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, na rua Walter Rayol, Presidente Vargas, zona Sul de Manaus.

A ação é parte da medida emergencial de enfrentamento à pandemia da Covid-19, com pagamento estendido até dezembro. Esse benefício será concedido enquanto a suspensão das aulas na rede pública do ensino municipal permanecer.

O programa consiste em um auxílio de segurança alimentar aos alunos mais vulneráveis economicamente da rede pública municipal de ensino. A prefeitura ampliou o auxílio de R$ 50 para todos os alunos da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A Semed está levantando dados como CPF e nome do responsável financeiro, para solicitar o próximo lote dos cartões (pouco mais de 100 mil). O novo pedido será feito até a próxima sexta-feira (18).

‘‘Nós temos alguns CPFs que deixam a gente em dúvida, será que esta pessoa realmente é o pai, responsável da criança? Será que este dinheiro realmente vai para a segurança alimentar do estudante? Agora, tentamos tirar essas dúvidas com a maior rapidez, para chegar onde queremos’’, ressaltou o prefeito.

Os cartões magnéticos destinados à segurança alimentar do programa “Nossa Merenda” irão injetar um total de R$ 60 milhões na economia | Foto: Divulgação/Semed

Para receber o benefício, as famílias devem fazer o cadastro no aplicativo “Carteira BB”, do Banco do Brasil, e informar a quantidade de crianças matriculadas na rede municipal de ensino.

Os cartões magnéticos destinados à segurança alimentar do programa “Nossa Merenda” irão injetar um total de R$ 60 milhões na economia, além dos mais de R$ 311 milhões investidos pela Prefeitura de Manaus, com o pagamento antecipado dos meses de novembro e dezembro e da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais ativos e inativos.

‘‘Nesse final de ano, a nossa projeção realística, é que esse benefício injeta na economia local e beneficie nossos alunos do ensino municipal com mais de R$40 milhões’’, afirmou Arthur.



Parcelas

A primeira parcela, paga em junho, foi destinada somente às famílias de alunos inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania.

Kátia Schweickardt, Arthur Neto e Elisabeth Valeiko participaram da cerimônia de solenidade | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Os pais que não tiveram acesso à primeira parcela receberão o retroativo, o que totalizará quatro pagamentos destinados aos alunos. Os recursos financeiros para a efetivação do pagamento aos beneficiários são oriundos do Tesouro municipal e contam com a validação orçamentária efetuada por parte da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

O crédito retroativo dos alunos que não receberam a primeira parcela deve ser pago até esta sexta-feira, com crédito complementar no valor de R$ 50, referente à primeira parcela do programa CadÚnico.

As escolas receberam um formulário de atualização dos dados, especialmente daqueles responsáveis por mais de um aluno matriculado, para que solicitem o crédito referente à quantidade de alunos, uma vez que o cartão terá um responsável financeiro atrelado ao CPF.

As escolas entrarão em contato com os pais ou responsáveis para informar o dia e o horário que eles devem ir até a unidade de ensino receber o cartão. O agendamento é para evitar aglomeração.

Parabenização

Durante o evento, o prefeito também parabenizou a secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, pela conquista do “Prêmio Espírito Público 2020” - Gestoras do Brasil, na categoria Educação. A premiação é considerada o maior evento de reconhecimento de pessoas que transformam o setor público brasileiro. A divulgação dos nomes foi realizada nesta terça-feira (15), com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Segundo Arthur, a conquista coroa todo um trabalho desenvolvido ao longo da sua gestão e que colocou a cidade entre as melhores no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O chefe do Executivo municipal também fez reconhecimento, na ocasião, à diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, pelo primeiro lugar, na categoria 3, do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, assim como pela boa gestão de recursos previdenciários, com uma Previdência municipal com carteira superior a R$ 1 bilhão aplicados em fundos rentáveis.

Na oportunidade, ainda, a secretária municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Mariza Gentil, também foi homenageada pelo trabalho de excelência, que garantiu para a boa saúde financeira do município, tornando Manaus referência em equilíbrio fiscal.

