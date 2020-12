Secretaria de Segurança recebe 100 fuzis do Exército Brasileiro

Foram doados fuzis de calibre 7,62 | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e o Exército Brasileiro assinaram, na tarde desta quarta-feira (16/12), um Termo de Doação de cem fuzis às forças estaduais de Segurança. O termo de doação foi assinado na sede da 12ª Região Militar pelo titular da pasta, coronel Louismar Bonates.

Foram doados fuzis de calibre 7,62 que serão empregados em Manaus e em municípios do interior do Estado, conforme a necessidade das unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar, que contam com treinamento para uso deste tipo de armamento.

A doação reforça o combate à criminalidade no Estado, em especial em áreas de fronteira, e a parceria entre SSP-AM e Exército. No ano passado, a Secretaria já havia recebido fuzis por meio de contrato de comodato para uso das forças especiais da PM e PC.

*Com informações da assessoria