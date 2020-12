Prefeitura intensifica mutirões de limpeza em todas as zonas da cidade

Os serviços de varrição e capinação de grandes avenidas acontecem no período da noite, para que não atrapalhem o trânsito devido ao grande fluxo das vias | Foto: Ingrid Anne e Marinho Ramos / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus tem intensificado as ações de limpeza pública em toda a cidade neste período de fim de ano. Pelo menos mil profissionais da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuam em diversos pontos da capital, simultaneamente. São grandes avenidas, parques, igarapés, espaços públicos, campos de futebol e cemitérios, que recebem os serviços, além do trabalho de jardinagem. Até o final do ano, as ações de limpeza da Semulsp serão realizadas seguindo programação com mais de 15 pontos de atuação, diariamente.

O prefeito Arthur Virgílio Neto ressaltou que esse tipo de ação é muito significativo para a gestão, além de ser uma questão de bem-estar público. “Iniciei o meu primeiro dia de governo, em 2013, realizando limpeza na cidade e vou concluir a gestão deixando Manaus completamente limpa. As equipes de todas as modalidades de limpeza estão simultaneamente em todas as zonas da cidade em trabalhos diurnos e noturnos, para que cidade fique cada vez mais linda, melhorando o ambiente todo”, ressaltou.

Esta semana, os serviços estão concentrados nos parques municipais Ponte dos Bilhares, Mindu, além do largo do Mestre Chico e outros espaços públicos como o shopping Phelippe Daou. Atualmente, os esforços estão voltados para a retiradas de entulhos, varrições, capinações e coleta de lixo urbano. O trabalho integra ações da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

“Estamos realizando um serviço macro e, por isso, pedimos que a comunidade fique atenta para quando o mutirão de limpeza passar pelo seu bairro, porque só nesse período poderão ser feitos descartes de materiais como entulhos. É importante que os lixos domésticos não sejam descartados de forma incorreta, para que não dificultem as ações de limpeza programadas para este mês”, destacou o diretor de Limpeza da Semulsp, Fábio Araújo.

Os serviços de varrição e capinação de grandes avenidas acontecem no período da noite, para que não atrapalhem o trânsito devido ao grande fluxo das vias. As avenidas André Araújo, Governador José Lindoso, Grande Circular, entre outras, já receberão esse serviço e demais vias do mesmo porte serão atendidas em sequência, conforme o cronograma.

Outro ponto de ação noturna é o centro da cidade, que devido ao grande fluxo de pessoas os serviços acontecem em todos os turnos. “Nós temos um trabalho constante nas ruas do Centro, que também é realizado durante a noite. Essa área tem um planejamento específico, para que permaneça sempre limpa”, relatou Fábio Araújo.

*Com informações da assessoria