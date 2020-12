Covid-19 e Natal: comemoração é substituída pela interação virtual

Ferramentas tecnológicas ajudam na interatividade e diminuem o risco de infecção | Foto: Reprodução/ Multiplax

Manaus – Com a chegada do final de ano, a maior parte da população inicia o planejamento para as festas. Natal e Ano Novo pedem a presença de pessoas próximas, mas devido a pandemia de Covid-19, tradições de encontro com familiares e amigos vão ser realizadas com restrições.



Jeane Glay, 42, jornalista, optou por uma comemoração diferente neste ano de pandemia. Os abraços e beijos presenciais serão substituídos pelos virtuais. Por ter pessoas de risco na família, a ceia de natal será uma reunião por videoconferência.

“Assim como em outros anos, decoramos a nossa casa e faremos a ceia em casa. A diferença é que não reuniremos toda família. Meu pai, com mais de 60 anos, tem diabetes e hipertensão. Por conta do distanciamento, será uma reunião fechada, sem outros convidados”, conta.

Cuidados

O ideal é que apenas familiares e amigos se reúnam | Foto: Volodymyr Hryshchenko/Unsplash

A infectologista Ana Galdina destaca que os cuidados ainda que em comemorações de final de ano devem ser redobrados. O ideal é que apenas familiares e amigos se reúnam.

“Os cuidados como distanciamento social devem ser mantidos, mesmo nessa época. O ideal seria as reuniões somente com o núcleo familiar. E com as pessoas susceptíveis temos de ter um cuidado maior, por exemplo os idosos. Será uma comemoração diferente. Os cuidados redobrados, mas necessários”, relata.

Beijos e abraços virtuais

Para prevenir do novo coronavírus nas festas de fim de ano, a especialista recomenda que a reunião seja apenas com o núcleo familiar.

“São datas comemorativas que culturalmente celebramos com os familiares. Esperamos o ano inteiro por esse momento em família. Vamos dar apenas beijos e abraços virtuais. No próximo ano, com todos vacinados, aproveitaremos esse momento com segurança”.

É possível se divertir com distanciamento?

Utilização de máscara e álcool em gel deve permanecer | Foto: divulgação

A profissional pontua ainda que apesar da prevenção da Covid-19 para diminuir riscos de infecção, é possível curtir o momento com familiares e amigos, com ferramentas tecnológicas que ajudam na interatividade.

“Com certeza podemos nos divertir com o distanciamento. Temos ferramentas tecnológicas que ajudam muito nessa interatividade. Precisamos utilizar essas ferramentas”, explica.

Se o grupo não for de risco, quais os cuidados?

Quantidade de pessoas: o ideal é, no máximo, seis;



Distanciamento físico de 1,5 metros a 2 metros;

Uso de máscara;

Uso de álcool em gel

