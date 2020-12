Casa de idosas pega fogo e cômodo fica destruído no Centro de Manaus

O fogo já foi controlado e não há risco de espalhar para outras casas próximas | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Uma casa de dois andares pegou fogo na tarde desta quinta-feira (17), por volta das 13h30, na avenida Comendador Clementino, no bairro Centro na Zona Sul de Manaus. Houve perda total no piso superior do imóvel.

De acordo com a diarista Ângela Maria, de 46 anos, que trabalha na residência, o fogo teria começado nos fios do ar-condicionado e no momento do incêndio estavam na casa além dela, duas idosas que moram no local.

"Foi tudo muito rápido. Os vizinhos já correram para ajudar a apagar o fogo. Acionados os bombeiros, mas até a chegada deles os vizinhos fizeram de tudo. Felizmente ninguém ficou ferido, agora só restou o prejuízo. No piso superior, era um dos quartos", explicou.

A equipe de combate utilizou 10 mil litros de água | Foto: Suyanne Lima

Conforme o capitão Márcio Lima do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBM-AM), a equipe de combate utilizou 10 mil litros de água para controlar o incêndio e não há risco de espalhar para outras casas próximas.

"Já estamos com pelo menos 12 bombeiros aqui na ocorrência e três viaturas. Pela nossa avaliação preliminar, possivelmente o fogo começou após um curto-circuito. O piso superior teve perca total, mas agora vamos finalizar os trabalhos. Não há nenhuma vítima na ocorrência", explicou.

A perícia deve apontar a causa do sinistro.

Veja vídeo no local da ocorrência

