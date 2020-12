Deputada destina recursos para construir Hospital Público Veterinário

Manaus - Em seu discurso de prestação de contas, na última sessão do ano legislativo de 2020, nesta quinta-feira (17), a deputada estadual Joana Darc (PL), anunciou a destinação de mais de 3 milhões em recursos, através de emendas parlamentares, para implementação do primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas (HPVet).

“O tão sonhado hospital público veterinário se tornará realidade no ano de 2021. Houve um atraso pois o ano de 2020 foi um ano bem difícil por conta da pandemia. Mas aquelas pessoas que confiaram seu voto à deputada Joana Darc, conseguiram juntamente comigo os recursos necessários para implementação dessa unidade de saúde veterinária”, declarou a parlamentar.

A proposta, vem desde seu mandato de vereadora, mas foi no cargo de deputada estadual que a parlamentar conseguiu destravar caminhos e tornar realidade o sonho de levar o atendimento médico veterinário gratuito para população. Com a destinação dos recursos, será possível que o hospital público veterinário, seja executado por convênio entre o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e Instituto Federal do Amazonas (IFAM). Além de Joana Darc, o deputado Saullo Vianna também destinou para que o HPVet saia do papel.

Castramóveis

A parlamentar também anunciou, que no primeiro trimestre de 2021 serão disponibilizadas para população, três unidades de castração gratuitas pelo Governo do Estado, viabilizadas com emendas parlamentares ainda do ano passado. Esses castramóveis irão atender a população da capital e também dos municípios do interior do estado.

“Apesar do atraso devido a todos os desafios de 2020, estamos avançando nas políticas públicas em defesa dos animais. Esses castramóveis irão alcançar muitos mais animais. E isto é fundamental para que possamos ter um controle populacional de animais em situação de rua. A Castração é fundamental dentro das ações de bem-estar animal” explicou Joana.

*Com informações da assessoria

