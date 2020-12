Família oferece recompensa de R$ 200 por cadela perdida em Manaus

O animal de estimação responde por 'Lily' e 'canela fina' | Foto: Arquivo pessoal

Manaus - Uma cadela chamada “Lily”, da raça pinscher, está desaparecida desde o último domingo (13), quando foi vista pela última vez nas redondezas da rua Travessa Castelo Branco, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A família está oferecendo R$ 200 para quem ajudar com informações precisas ou indicar o paradeiro do animal de estimação.

A dona da cadela, a atendente comercial Juliana Araújo, explicou que a pinscher foi vista pela última vez nas proximidades do mercadinho MR, também na rua Travessa Castelo Branco. E desde a família sofre com a ausência de “Lily”.

''Toda vez que eu chegava, ela vinha me recepcionar na porta de casa, pulando em cima de mim. Minha sogra também está muito triste com a falta dela, e até os outros animais ficaram mais desanimados nos últimos dias. Por isso, estamos oferecendo recompensa de R$ 200 para quem localizar a ‘Lily’. Ela é muito querida'', afirmou Juliana.

Características e recompensa

Além de responder por “Lily”, o animal de estimação também atende pelo apelido carinhoso de “canela fina”. A cachorra tem três anos, os pelos preto e marrom claro, com manchas na barriga, e o rabo com lesão. As características podem ajudar a identificar a cadela.

Quem tiver mais informações que possam ajudar a família, pode ligar ou enviar mensagens para o número (92) 99357-6618.

