Prefeitura faz mutirão de limpeza em igarapés da cidade de Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizou nesta semana um mutirão de limpeza em diversos pontos na cidade. Segundo informações da assessoria do Portal Em Tempo que as equipes atuam no igarapé do Prosamim do bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, no igarapé do 40, e na Manaus Moderna, orla da Panair, ambos na zona Sul.

Ao todo, 50 trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) estão concentrados nos serviços de jardinagem, capinação e remoção de resíduos.

“Neste fim de mandato, o prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que seja reforçada a limpeza em várias vertentes, inclusive de mutirões. Aliás, a limpeza pública, juntamente com a infraestrutura, é uma marca forte da sua gestão municipal”, destacou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

O secretário explicou que as equipes limpam as encostas do canal, o entorno do igarapé e o leito do rio.

“São esforços diários para buscar reduzir a pressão do lixo sobre as nossas águas. Um trabalho feito a várias mãos, não só por nossos servidores, mas pela comunidade que é ponto fundamental na preservação desses leitos de rio”, mencionou.

Para o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças, tornar locais que antes eram uma lixeira viciada em jardins é uma ação que vem dando certo.

“É uma estratégia da prefeitura implantar jardins em locais que vinham sendo pontos de lixo. A proposta tem dado certo e o resultado é um ambiente melhor e mais agradável para todos, o que ajuda nos processos de conscientização ambiental da comunidade”, concluiu.

O cidadão que precisa se desfazer de objetos grandes, como eletrodomésticos e móveis, pode solicitar a coleta agendada via mensagens de WhatsApp pelos números: 98415-9563 e 98459-5618. Gratuito à população, o trabalho é realizado pelas concessionárias Marquise e Tumpex.

