Pessoas em situação de rua do AM participam do Jantar das Estrelas

Manaus - Criado para proporcionar um momento de confraternização a pessoas em situação de rua e suas famílias, a 19ª edição do Jantar das Estrelas, da Comunidade Católica Nova e Eterna Aliança, contou com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

O evento ocorreu nessa quinta-feira (17), das 17h às 22h, no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), localizado no bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

Além de outras Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e empresas privadas, também estiveram presentes no jantar beneficente a secretária executiva de Direitos Humanos da Sejusc, France Mendes; a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Andréa Cidade; e o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, que iniciou as atividades do evento com uma missa especial.

Para o titular da Sejusc, secretário William Abreu, a ação coordenada pela Comunidade Católica Nova e Eterna Aliança é de extrema importância, pois proporciona um momento especial à população em situação de rua. Ele também destaca que o Governo do Estado, por meio da Sejusc, segue cumprindo o seu papel de ajudar quem mais precisa e zelar pela garantia dos direitos humanos.

Foi um momento mágico na vida delas. Todas têm direito de ser amadas, respeitadas, valorizadas. É importante dar um olhar digno e respeitoso para as pessoas em situação de rua. Nós da Sejusc estaremos sempre a postos para valorizar e oferecer dignidade a todos”, destacou.

Entidade

A Comunidade Católica Nova e Eterna Aliança atua nas áreas da educação, saúde, artes, cultura e promoção social, com o objetivo específico de contribuir concretamente na transformação do ser humano e das estruturas sociais com um olhar misericordioso pelos mais pobres.

“Reconhecemos nosso papel de leigos engajados na Igreja de Cristo e somos fiéis ao Magistério da Igreja. Nosso desejo é servir a Jesus Misericordioso que vive e reina em comunhão com toda a Igreja em prol dos mais necessitados", destaca o líder da comunidade, Atevaldo Menezes da Silva.

