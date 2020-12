Menino de oito anos ganha festa de aniversário com o tema “busão”

Matheus tem como hobby assistir vídeos de ônibus no youtube | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Paixão por super-heróis e desenhos não é algo que chama a atenção para o amazonense Matheus Oliveira. Ele gosta mesmo é de ônibus. O fã de transporte coletivo comemorou seus oito anos de maneira diferente. A celebração carregou o tema 'busão', escolhida pelo próprio pequeno, e ainda teve direito a uma volta no ônibus da empresa Expresso Coroado.



A mãe da criança, Luciane Cardoso, relatou que desde os dois anos de idade, o garoto tem um fascínio por ônibus. E em 2014, seu pai fez o primeiro ônibus em uma caixa de papelão e o amor por ônibus apenas aumentou. “Ele foi crescendo e a paixão pelos ônibus só aumentou", comentou.

Surpresa: uma volta pelo “busão”

A festa ocorreu no dia 11 de dezembro | Foto: Arquivo Pessoal

A festa foi toda planejada pela família. Luciane teve a ideia de postar um vídeo nas redes sociais e marcar a motorista do ônibus “457”, Beth Estrela. Foram vários compartilhamentos para que Matheus pudesse realizar seu sonho.



O ônibus personalizado do Papai Noel buscou Matheus na porta de casa, com direito a uniforme e passeio até a Garagem da Expresso Coroado. Ele foi o 'motorista mirim' por um dia. “Lá ele tirou várias fotos, correu naquele pátio rodeado de vários ônibus. O Papai Noel brincou com ele e os irmãos. Depois batemos os parabéns com o seu Marcelo (motorista) e alguns colaboradores da empresa. Foi maravilhoso, ele gostou muito”, explicou.

Presente

“Ele sempre observa os ônibus no bairro. Também assiste bastante vídeos pelo YouTube de todo tipo de ônibus, é o hobby dele. Matheus é autista e pelos olhinhos dele, eu vi que ele amou tudo o que fizeram por ele”, pontuou a mãe da criança.

Com direito a um uniforme de “motorista mirim”, o aniversariante fez um passeio no “expresso natal” | Foto: Arquivo Pessoal

Matheus também ganhou dois ônibus personalizados nas linhas 001 e 002 da Expresso Coroado e um ônibus laranja.

Segundo a família, o pequeno Matheus ainda não decidiu sobre qual profissão seguir, mas que tem a possibilidade de que a criança se torne motorista.

