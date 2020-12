Casal fica ferido após colisão na avenida Max Teixeira

As vítimas foram socorridas pelo Samu | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal ficou gravemente ferido na tarde desta sexta-feira (18), após um acidente de trânsito na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O fato aconteceu no sentido bairro/centro.

De acordo com testemunhas, o casal estava em uma motocicleta modelo Honda CG Titan 160, de cor azul, quando colidiu na traseira de um carro modelo Fiat Uno, de cor branca. O acidente aconteceu bem próximo a uma faixa de pedestres.

Os dois ficaram gravemente feridos e foram socorridos pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Motoristas e pedestres que passavam pelo local foram os primeiros a ajudar as vítimas.

A via ficou com retenção e foi necessário a presença de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para auxiliar no fluxo da via.

As vítimas foram levadas a unidades hospitalares e não há informações sobre o estado de saúde deles.

