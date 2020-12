Wilson Lima participa de diplomação dos eleitos do pleito municipal

A solenidade ocorreu no auditório anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima participou, nesta sexta-feira (18), da solenidade de diplomação dos eleitos do pleito municipal de 2020 para prefeito e vice-prefeito e vereadores de Manaus, e reafirmou que o Governo do Estado está de portas abertas para trabalhar por Manaus. A solenidade ocorreu no auditório anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas.

"A nossa gestão é pautada pelo diálogo. Desde que assumi o Governo do Estado eu tenho dito isto e reafirmo mais uma vez que, independentemente de bandeira partidária, a nossa missão é trabalhar pelo nosso estado e pelo bem da nossa população".

Wilson Lima parabenizou também os eleitos do interior do Estado. A diplomação vem ocorrendo gradativamente nas calhas do interior.

"Quero aqui também expressar meus parabéns a todos os prefeitos e vereadores que estão sendo diplomados em nosso interior. Temos de somar forças para garantir mais desenvolvimento e crescimento em nosso estado".

*Com informações da assessoria