Alcoolizado, mecânico cai de mesa, bate cabeça e morre na Matinha

Manaus - O mecânico Maurício Farias Saldanha, de 49 anos, morreu na manhã deste domingo (20), por volta 6h10, na rua Walter Rayol, no bairro Presidente Vargas, região conhecida como Matinha, na Zona Sul de Manaus. Ele caiu de uma mesa, bateu a cabeça no chão e morreu.

De acordo com testemunhas, a vítima estava alcoolizada e ao deitar para dormir acabou rolando e caindo. Os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e avistaram a vítima agonizando.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, mas apenas constatou o óbito da vítima.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram ao local do fato. O corpo do mecânico deve passar por exame de necropsia. O caso deve ser registrado na Polícia.