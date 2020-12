Implementos agrícolas são entregues a setor primário de Novo Airão

A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Produção | Foto: Divulgação

Manaus - Equipamentos agrícolas foram entregues, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, ao município de Novo Airão, no sábado (19), por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). As quatro patrulhas agrícolas compostas por motocultivador, carreta agrícola e sulcador, além de um caminhão-baú, fomentarão as atividades do setor primário no município.



“Estamos entregando um caminhão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que vai ficar sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), e vai ser destinado para o escoamento da produção. Também estamos entregando patrulhas mecanizadas que vão ser importantes para ajudar o homem do campo, fazer com que ele largue o cabo da enxada e tenha mais praticidade e modernidade, e possa utilizar o seu tempo para a sua produção. Isso vai servir para ajudar os agricultores”, ressaltou Wilson Lima.

A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Produção. Os implementos ficarão sob responsabilidade do Idam do município, para atender à demanda dos produtores que comercializam a produção para o PAA.

As patrulhas servirão para arar a terra e fazer o trabalho de mecanização agrícola dos produtores familiares. O caminhão-baú faz parte da frota de 16 veículos entregues na última segunda-feira (14/11), pelo governador Wilson Lima e pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni; para os produtores que atuam no PAA e precisam transportar sua produção da zona rural para a sede do município.

O PAA trabalha com foco no incentivo à produção rural da agricultura familiar e na assistência às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

“A gente está muito satisfeito com o apoio ao setor primário, haja vista os investimentos que estão sendo feitos, os implementos que estamos recebendo, as melhorias dos ramais, tudo está sendo feito para o produtor rural. Hoje Novo Airão é autossuficiente em ovos, em melancia, tivemos uma produção que, se você participar da nossa feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), aos sábados, você vai ver a alegria dos nossos produtores em produzir e vender. Nós hoje vemos a satisfação do produtor”, destacou o assistente técnico Waldomiro Borges, que auxilia os produtores rurais que buscam o Idam local.

“É isso aí que fortalece o nosso país, o nosso município em termos dos nossos compromissos e negócios gerais. Isso aí é que traz para as nossas mesas o nosso alimento”, acrescentou o produtor rural Evandir Furtado.

Fortalecimento do setor

Outras ações realizadas pelo Governo do Estado em Novo Airão, durante o ano de 2020, contribuíram para fortalecer o setor primário do município.

No mês de agosto, também com a presença do governador Wilson Lima, foram entregues implementos agrícolas e Cartões do Produtor Rural (CPR), além da liberação de R$ 55 mil em Crédito Emergencial para feirantes pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). A Sepror entregou, ainda, kits de apoio à piscicultura.

