Luto: Esposa do deputado Serafim Corrêa morre neste domingo

Casal estava junto há mais de 50 anos e tiveram três filhos | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado Serafim Corrêa (PSB) anunciou, em suas redes sociais, o falecimento de sua esposa, Lydia Corrêa, neste domingo (20). Lydia estava internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) com um quadro de infecção urinária causada por pedras nos rins.

Na nota, Serafim destacou seu casamento de mais de 50 anos, que resultou no nascimento de seus três filhos. O deputado afirmou ainda que não haverá velório em virtude da segurança sanitária necessária no combate à Covid-19 e que o sepultamento será apenas para os familiares.

Na tarde de sábado (19), Serafim publicou em suas redes sociais um aviso de que Lydia apresentava uma pequena melhora, mas que estavam sendo necessárias altas doses de medicamentos.

O vereador Marcelo Serafim (PSB), filho de Lydia e Serafim Corrêa, publicou uma foto com a mãe e declarou seu amor, afirmando que ele sempre cuidou de seus filhos e netos com muita dedicação e amor, e continuará assim ao lado de Deus.

"Aqui cuidou de filhos e netos com dedicação e amor, filhos de sangue e também de coração. Agora ao lado de Deus, receberá a todos com o mesmo carinho e amor dedicados na terra. Te amo para sempre minha mainha, meu amor, minha joia, minha vida. Descanse em paz, fique tranquila e segura que por aqui continuaremos a cuidar dos que tanto você amou. Te amo, Te amo, Te amo!!!", declarou.

Confira a nota do deputado na íntegra:

"Lamento comunicar aos nossos familiares e amigos o falecimento da minha esposa Lydia da Eira Corrêa hoje, domingo, dia 20, às 17 horas. Minha companheira e esposa de mais de 51 anos, juntos construímos nossa família, criamos os nossos filhos Daniela, Marcelo e Rafael. Daniela casou com o David e nos deram os netos Ana Clara e Gabriel. Marcelo casou com a Nely e nos deram o Lucas. O Rafael vive na luta há 37 anos. David e Nely passaram a ser nossos filhos, também. A família agradece todas as orações e mensagens de solidariedade. Por conta da pandemia do Covid-19 não haverá velório e o sepultamento será restrito aos familiares".

Leia Mais:

Serafim repudia ingresso de Moro em empresa de consultoria da Odebrech

Serafim propõe projeto de urbanismo no Parque 10 ao próximo prefeito