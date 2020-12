Wilson Lima cita avanço de 75% em abastecimento de medicamentos no AM

O Amazonas está com 97,3% de abastecimento | Foto: Bruno Zanardo e Diego Peres/Secom

Manaus - O governador Wilson Lima inspecionou, a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que atinge 75% de abastecimento de medicamentos e insumos hospitalares em seus estoques, nesta segunda-feira (21/12). O índice do Estado em janeiro era de 12%.

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , a Cema, unidade de apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), é responsável por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior, e atualmente trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares.

“De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma farmácia ou uma central de distribuição de medicamentos que atinge esse patamar está trabalhando com um percentual de excelência. Para que pudéssemos chegar a esse nível, foram necessários ajustes, medidas e reestruturação da nossa rede. Saltamos de 12% de abastecimento para 75%”, apontou Wilson.

O governador ressaltou que o abastecimento da Cema e a restruturação da rede estadual de saúde foram fundamentais para melhorar o atendimento junto à população.

“Quando eu assumi o governo tínhamos 130 leitos (no Delphina Aziz), e hoje ele passa para 350 leitos. São 140 leitos de UTI, nos últimos cinco dias nós colocamos mais 20 leitos ali naquela unidade. Então são avanços significativos que nós estamos tendo na área de saúde para garantir esse atendimento à população”, assinalou.

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), que são medicamentos de alto custo, custeados pelo Estado e pelo Governo Federal para atender 12.555 mil usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas, está com 97,3% de abastecimento, um dos mais altos dos últimos tempos.

