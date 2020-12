Motociclista morre após bater em árvore no ramal do Brasileirinho

O corpo dele foi removido para o Instituo Médico Legal | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Um homem identificado como José Maicon Carvalho de Nascimento, de 28 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (21), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Ele estava internado desde a manhã de domingo (20), quando se envolveu em um acidente de trânsito no ramal do Brasileirinho, na zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Civil, a vítima dirigia uma motocicleta, modelo Honda Bros, quando perdeu o controle da direção em uma curva, e acabou se chocando contra uma árvore e um cercadinho de madeira.

Conforme familiares relataram às autoridades, José Maicon foi levado às pressas para o Hospital João Lúcio, onde ficou recebendo atendimento médico por quase dois dias, mas não resistiu e acabou morrendo.

O corpo dele foi removido para o Instituo Médico Legal (IML), onde passou por perícia. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

