Amazonenses realizam ‘Futfralda’ para arrecadar leite para crianças

O projeto foi idealizado pelos pais com a ajuda de amigos. Os uniformes foram viabilizados para os jogadores com ajuda de patrocinadores | Foto: Divulgação

Manaus - Os papais Andrey Peres e Geovanna Ingrid, ambos de 24 anos, resolveram anunciar a chegada do Gregório de uma maneira diferente. O casal realiza nesta segunda-feira (21), às 19h, no Estádio Municipal Carlos Zamith, localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, o ‘Futfralda do Gregório’, um jogo beneficente que pretende arrecadar cestas básicas e leite para instituições de caridade que cuidam de crianças. A entrada para o evento são três latas de leite de Ninho e um pacote de fralda.



O projeto foi idealizado pelos pais com a ajuda de amigos. Os uniformes foram viabilizados para os jogadores com ajuda de patrocinadores. Cestas básicas foram arrecadadas para serem doadas para as crianças nos abrigos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Cada participante que tiver interesse de participar do jogo faz a inscrição da seguinte forma: o jogador doa três latas de leite ninho que serão trocadas por um uniforme do time (não é preciso devolver no final do jogo). Além de um pacote de fralda para o pequeno Gregório (pumpers/huggies/mamypoko). As latas de leite serão doadas para duas instituições de caridade que cuidam de crianças, a Monte Salém e o Abrigo O Coração do pai.

Doação de sangue

Os pais do pequeno Gregório também incentivam os jogadores a doar sangue. Um ato solidário em conjunto será realizado uma semana após a partida. Os jogadores vão se concentrar na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, para doar sangue a quem precisa.

“O Futfralda é um evento em que os amigos do papai se reúnem para um futebol com o objetivo de arrecadar fraldas ou mantimentos para o neném que está por vir, mas no nosso caso, o objetivo é poder ajudar quem mais precisa nesse momento atípico no qual estamos vivendo”, revela o pai do Gregório, Andrey Peres.

No Futfralda serão dois times participantes: Amigos Márcio Vs Unidos do vovô Fernando. A expectativa do casal é arrecadar 50 cestas básicas e 150 latas de leite ninho, com um público de 100 a 150 pessoas.

“Será uma partida que valerá um título simbólico, entretanto o maior prêmio é poder ajudar quem mais precisa e que o Gregório aprenda desde pequenino, desde o ventre da mãe, a fazer o bem sem olhar a quem”, revela Peres.

Quem não quiser participar do jogo desta segunda-feira (21), mas queira ajudar de alguma forma, basta entrar em contato com o seguinte telefone (92) 98435-3702. Mais informações sobre o Futfralda também podem ligar para este mesmo número.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Enxoval do bebê: por onde começar? Veja dicas