Itacoatiara receberá projeto dedicado às crianças em 2021

Manaus - A segunda edição da “Semana Altamente Recomendável à Infância” encerrou no último domingo (20/12), mas o projeto já tem novos voos para alçar em 2021. Nos meses de fevereiro e março, a Um Teatro Produções realizará a “Conexão Altamente Recomendável à Infância” no município de Itacoatiara, com programação especial dedicada ao público infantojuvenil do interior.

A nova proposta foi contemplada com o Prêmio Encontro das Artes – Lei Aldir Blanc, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Governo Federal.

“Temos a certeza de que a Semana terá muitas edições e vida longa. Agora, a gente parte para levar esse festival para outros lugares da Amazônia, outros Brasis. Vai ser incrível poder estar no interior do Amazonas, levando uma programação inovadora para esse público, em lugares que muitas vezes não têm acesso à arte e cultura”, comenta o curador do projeto, Tércio Silva.

PARTICIPAÇÃO

Ele também fez uma avaliação positiva da segunda edição da Semana, que contou com espetáculos premiados e outras atividades formativas. Um dos destaques foi a oficina “Auto-retrato”, ministrada pelo artista visual Dante (RJ).

“A gente conseguiu ver no olhar do público presente que essa oportunidade que o festival nos dá de compreender o outro é muito gratificante. O público, principalmente as crianças, se emocionou muito com as histórias contadas e as oficinas também tiveram participação muito boa de todos”, avalia Tércio Silva.

A segunda “Semana Altamente Recomendável à Infância” teve apoio da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal, por meio do Prêmio Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc.

