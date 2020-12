Projeto de hospital do AM promove guarda responsável de pets

Manaus - O projeto social “Snoopy”, implantado no Hospital Delphina Aziz por meio da OZN Health, concessionária responsável pela gestão dos serviços não assistenciais da unidade, avança mais uma etapa, agora também com o estímulo à guarda responsável de pets, promovendo a adoção dos animais por funcionários e comunitários.

O projeto tem como objetivo trazer bem-estar e segurança para a comunidade, usuários e pacientes da unidade hospitalar com a oferta de um canil para abrigar os cachorros que viviam no entorno do hospital.

Na última semana, foi realizada a mais recente adoção. Após alguns meses abrigada no projeto Snoopy, a cachorrinha Delphina foi acolhida pelo bombeiro civil Thiago Rodrigo. Ele trabalha no Hospital Delphina Aziz faz sete meses, mas sempre foi responsável pelos pets que encontra na área em que reside, no bairro Coroado, zona leste.

Ele, que é casado com uma veterinária, relata que o carinho por animais faz parte da rotina da família. “A Delphina me acompanha todos os dias no caminho da entrada do hospital até o estacionamento, quando chego e quando saio. Ela me conquistou”, revela o bombeiro.

Projeto social

O canil foi uma forma encontrada pela concessionária de contribuir para a comunidade de forma responsável, zelando pela segurança e bem-estar dos pacientes e usuários por meio da oferta de cuidados para os cães abandonados que viviam nos arredores do Delphina, muitos doentes, que agora contam com tratamento digno.

“Buscamos sempre melhorar as condições de saúde no hospital e do seu entorno. Quando conseguimos fazer isso contribuindo para a comunidade, é motivo de muita satisfação para todo o esforço da equipe”, conclui o diretor da OZN Health, Thiago Python.

Outra cadelinha adotada após ser abrigada pelo projeto Snoopy foi Tapioca, de 3 anos. Ela foi resgatada pela equipe da OZN Health com ferimentos graves e, em pouco tempo, precisou de cuidados clínicos e internação, tudo providenciado pela concessionária, para tratamento de infecção e cirurgia reparadora. Nesse período, ela conheceu sua nova guardiã responsável e foi adotada por uma profissional da saúde.

“Cuidamos da Tapioca com muito carinho, e agora ela terá uma nova casa. E a guarda responsável entrou em nossa rotina de conversas com os funcionários, durante os ‘Diálogos Semanais de Segurança’, onde alertamos para os cuidados com os animais”, ressalta o técnico ambiental da OZN Health, Carlos Garrido.

Atualmente, o projeto Snoopy assiste seis cachorros – cinco fêmeas e um macho –, que recebem todos os cuidados de saúde, com check-list de vacinas, exames de sangue, acompanhamento veterinário a cada duas semanas, além de alimentação diária e administração de vitaminas.

Os animais são abrigados em estrutura de canil, com casinhas individuais e piscina de areia construídos na área externa do Hospital Delphina Aziz.

Parceria Público-Privada

A OZN Health é responsável pelos serviços não assistenciais do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, em Manaus, encarregada pela gestão dos setores de manutenção, logística, limpeza, segurança, recepção, alimentação, lavanderia, digitalização e tecnologia da informação do Hospital, com foco na promoção de infraestrutura e serviços de excelência para o setor da saúde.

A principal atividade da empresa é cuidar da gestão hospitalar e promover a inovação da área da saúde, de forma que os profissionais e equipes médicas possam oferecer o melhor atendimento aos pacientes, com qualidade e segurança.

*Com informações da assessoria