FCecon premia técnicos de enfermagem que foram destaque em 2020

Manaus - Com o objetivo de destacar o trabalho do técnico de enfermagem na assistência à saúde, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou, na sexta-feira (18), a entrega da premiação da campanha “Funcionário Padrão”. Foram premiados quatro técnicos de enfermagem que se destacaram no exercício da função em 2020.

A homenagem e entrega dos prêmios foi promovida pelo Departamento de Enfermagem/FCecon. Os quatro técnicos de enfermagem foram escolhidos por meio de votação, realizada nos meses de agosto e novembro, entre os pares. A técnica de enfermagem Safira Marialva ficou em 1° lugar, e ganhou um Day Use no Hotel da Margem e um kit de perfumaria.

As demais premiadas foram Mirian Cardoso, Viviane Coutinho e Andreza Franco, que também ganharam um kit de perfumaria. As homenageadas terão as fotos fixadas no mural do hospital por dez dias.

A cerimônia de premiação ocorreu no auditório Dr. João Batista Baldino e contou com a presença do diretor-presidente da Fundação Cecon, mastologista Gerson Mourão; do diretor técnico, Marco Antônio Rocha; e da chefe de Departamento e da subgerente de Enfermagem, respectivamente, Shirley Fragoso e Edmilza Porto.

Heróis invisíveis

Durante um ano atípico, segundo Rocha, a equipe de técnicos de enfermagem, que esteve à frente no período pandêmico, cumpriu a missão com empenho e dedicação, enxergando cada um não apenas como paciente, e sim como ser humano, proporcionando uma assistência individual e humanizada.

Excelência

Conforme Edmilza Porto, a premiação teve como objetivo reconhecer o esforço de todos os técnicos de enfermagem durante o início do período de pandemia do novo coronavírus.



“Foi um momento difícil para as pessoas que trabalham na área da saúde. A ação visa incentivar os funcionários a manterem o padrão de excelência no atendimento aos pacientes e reconhecer aqueles que desempenham sua função com zelo e presteza”, pontua.

Homenageada

Vencedora da campanha “Funcionário Padrão”, Safira Marialva destacou a importância de ações voltadas ao reconhecimento dos funcionários. “Na pandemia nós éramos os heróis invisíveis! Hoje, ver que a Fundação reconhece o trabalho feito é muito gratificante e serve de incentivo. Nós escolhemos estar aqui, os pacientes não, por isso eles merecem todo o respeito e cuidado”, frisa.

Segundo Marialva, todos os técnicos de enfermagem são destaque, e o resultado é por conta de uma equipe qualificada que trabalha em conjunto. Ela diz que a premiação servirá de motivação para outros grupos, que buscarão a excelência.

