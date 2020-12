Motorista de aplicativo desaparece e família pede ajuda

Qualquer informação, entre em contato com a família | Foto: Divulgação

Manaus - O motorista de aplicativo, Paulo Silva Sobrinho, de 35 anos, está desaparecido desde a noite da sexta-feira (18), em Manaus. No dia do desaparecimento, o motorista estava no bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade.



De acordo com informações da família, o motorista estava em um carro modelo Ford KA, placa QZC5F47. Paulo foi visto pela última vez em um bar, na companhia de alguns amigos. Antes de desaparecer, ele enviou uma mensagem para um familiar e logo depois não contatou mais ninguém.

Desaparecido | Foto: Divulgação

Os familiares registraram um Boletim de Ocorrência (B.O), sobre o desaparecimento. A Polícia Civil irá investigar o caso.



Caso a população possua alguma informação que ajude na localização do motorista, os números para contato são: (92) 98821-3013 (Sandra) e (92) 99215-1999 (Simone).

Leia mais:

Motorista de app tem carro 'crivado de balas' ao fugir de criminosos

Ouça: Motorista de app grava assalto e implora pela vida em Manaus