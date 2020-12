Saiba o horário de funcionamento do comércio no feriado de Natal

| Foto: Divulgação

Manaus - A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulga o horário do comércio varejista e atacadista de Manaus nos dias 24 e 25 de dezembro de 2020. No comércio é sugerido horário diferenciado, no entanto, o comerciante tem liberdade para determinar o período que manterá as portas abertas.

Confira os horários, abaixo:







Dia 24/12 – quinta-feira

Comércio da Região Central

Das 8h às 18h (horário sugerido).

Shoppings:

Amazonas – Lojas e praça de alimentação – 9h às 18h;

Manauara – Lojas e praça de alimentação – 9h às 18h;

Manaus Plaza – Lojas e praça de alimentação – 9h às 18h;

Millennium – Lojas e praça de alimentação – 9h às 17h;

Ponta Negra – Lojas e praça de alimentação – 9h às 18h;

Studio 5 – Lojas e praça de alimentação – 10h às 18h;

Sumaúma – Lojas e praça de alimentação – 9h às 18h;

ViaNorte – Lojas e praça de alimentação – 9h às 18h.

Para o centro da capital é sugerido um horário diferenciado neste feriado de 24 de dezembro

Dia 25/12 – sexta-feira

Comércio da Região Central – não abre

Shoppings:

Amazonas – Lojas – não abrirão – Praça de alimentação – 12h às 22h;

Manauara – Lojas – não abrirão – Praça de alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas e praça de alimentação – abertura facultativa;

Millennium – Lojas e praça de alimentação – não abrirão;

Ponta Negra – Lojas – não abrirão – Praça de alimentação – abertura facultativa;

Studio 5 – Lojas – 14h às 21h (abertura facultativa) – Praça de alimentação – 12h às 21h (abertura facultativa);

Sumaúma – Lojas – não abrirão – Praça de alimentação – abertura facultativa;

Via Norte – Lojas e praça de alimentação – abertura facultativa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sem procissão, fieis celebram dia de Nossa Senhora da Conceição

Confira o horário de funcionamento do comércio neste feriado