Prefeito acompanha finalização do Skate Park Ulysses Boca em Manaus

Manaus(AM) - Uma imagem feita em grafite no solo de uma das pistas do Skate Park Ulysses Boca vai imortalizar o jornalista e skatista Ulysses Paulo de Athayde Marcondes, que morreu no início de dezembro.

O Skate Park Ulysses Boca está sendo construído no parque dos Bilhares, zona Centro-Sul de Manaus. Ele terá pistas para as duas modalidades mais praticadas no mundo, a street e a park.

Além de jornalista e estudante de direito, o homenageado Ulysses Boca era um praticante do skate e um incentivador da arte em grafite e de todas as manifestações urbanas de street art.

As obras do espaço já estão em ritmo de finalização, com colocação de gradis de proteção e, de acordo com a empresa responsável, estará pronta para ser inaugurada ainda na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, que esteve vistoriando a obra nesta segunda-feira, 21/12, acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O prefeito e a primeira-dama passearam pelos espaços já finalizados e admiraram a obra em grafite feita pelo artista Raiz Campos . “Isso aqui é uma homenagem a uma pessoa que tem reconhecimento nacional e internacional, por tudo o que ele fez pelo esporte e para unir as tribos, que é o Ulysses. Ele fez a orientação da pista de skate na zona Leste, fez a nossa conexão com o skate mundial, morreu de Covid-19. Não morreu, está aqui. É uma lenda do skate e uma figura rara como amigo, como ser humano, como profissional. Não conseguia ver defeito nele e ganhou todos os dias a nossa confiança. Vamos concluir antes do final do ano e o Ulysses vai ter o seu parque”, destacou o prefeito.

Segundo o chefe do Executivo municipal, o nome do parque foi um pedido da esposa de Ulysses, Carol Marcondes. “Ela me pediu que desse o nome de Ulysses Boca, porque esse era o nome com o qual ele era conhecido nas suas lutas pelo esporte”, explicou.

O prefeito também esteve na obra de construção do novo Terminal de Integração 1 da avenida Constantino Nery, o T1, que já está com os trabalhos na plataforma norte bastante avançados e os da plataforma sul em finalização das estruturas de base.

“O aspecto já é outro. O ambiente era insalubre e as pessoas aqui eram vítimas de roubo e outros problemas. Aquilo não podia continuar. A plataforma norte já está praticamente toda feita e o pessoal agora está concentrando os esforços na plataforma sul, para equilibrar o trabalho”, comentou o prefeito.

