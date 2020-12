Criança de 6 anos morre após cair do 4º andar de prédio, em Manaus

A Polícia Civil irá investigar o caso | Foto: Reprodução da internet

Manaus - Uma criança de seis anos, identificada como Melissa Maria, morreu após cair do quarto andar de um prédio no condomínio Felicidade, na avenida Comendador José Cruz, bairro Lago Azul, zona Norte da cidade, na tarde desta segunda-feira (21). De acordo com policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o pai da vítima prestou depoimento relatando o ocorrido.

O pai da vítima retirou a tela de proteção de uma das janelas da casa para realizar a lavagem de um condicionador de ar, quando precisou sair. Ele não recolocou a tela e deixou a criança com o irmão mais velho, um adolescente de dezesseis anos. A criança aproveitou para ver onde o pai iria e se debruçou na janela. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de mais de 10 metros de altura.

A vítima chegou a ser levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus, mas a equipe de saúde apenas constatou o óbito.

Um boletim de ocorrência (B.O) do acidente foi realizado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona Norte da cidade, e a polícia deve investigar as circunstâncias do acidente. O instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

