Mulheres entre 18 e 24 anos são principais vítimas de importunação

Manaus - Em Manaus, mulheres de 18 a 24 anos são as principais vítimas do crime de importunação sexual. É o que mostra o levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Até novembro, elas foram 32% do total de vítimas.



Os 11 primeiros meses de 2020 totalizaram 269 casos na capital amazonense. As mulheres são maioria, respondendo por nove em cada dez registros deste crime (92,2%). Já os homens representam 7,8% das ocorrências, com 21 registros no ano.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), as mulheres vítimas da importunação sexual estão denunciando e buscando mais informações sobre esse tipo de crime.

“Essas mulheres são mais empoderadas e têm mais consciência de notificar e levar esse registro do crime para o conhecimento das autoridades. Elas têm uma vida social maior, elas transitam mais, têm faculdade, trabalho, então tem uma situação de vulnerabilidade nesse sentido, de ter uma vida social mais ativa”, disse a delegada.

Vítimas

As crianças e adolescentes também são vítimas de importunações sexuais por dois em cada dez registros deste crime. As crianças de 0 a 11 anos são 2,9% e as adolescentes, de 12 a 17 anos, representam 17,1% do total.

A delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, ressalta a importância dos pais e responsáveis em alertar seus filhos sobre a importunação sexual.

“Esse crime infelizmente também acontece com os adolescentes, principalmente quando estão em via pública. É preciso uma educação e orientação para a sociedade, e os pais devem orientar seus filhos caso sofra com algum tipo de importunação, seja na rua ou no transporte público”, alerta a delegada.

Registros de Importunação Sexual de janeiro a novembro

Dados: Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp)

Mulheres

0 a 11 anos: 8

12 a 17 anos: 46

18 a 24 anos: 88

25 a 29 anos: 41

30 a 34 anos: 14

35 a 64 anos: 51

Homens

0 a 11 anos: 0

12 a 17 anos: 9

18 a 24 anos: 4

25 a 29 anos: 6

30 a 34 anos: 2

35 a 64 anos: 0

