Em Tempo doa brinquedos para crianças venezuelanas de abrigo

Manaus - Guiado pelo espírito natalino, o portal EM TEMPO doou brinquedos para crianças venezuelanas com idade entre 0 e 12 anos de um abrigo em Manaus. A ação ocorreu nesta terça-feira (22), durante a cantata de Natal dos abrigados, realizada pela coordenação do local com o apoio de ONGs e da Secretaria de Assistência Social (Seas), do governo do Estado.

As bonecas, carrinhos de brinquedo e bolas foram entregues no Serviço de Acolhimento Institucional de Indivíduos e Famílias (Saiaf), conhecido como Abrigo do Coroado, que se localiza no bairro de mesmo nome. O espaço é uma quadra cedida pelo governo estadual, onde vivem 46 pessoas, sendo 23 famílias.

Alimentos foram doados pela Seas | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

"Nós, da Rede Em Tempo de Comunicação, ficamos muito felizes em poder ajudar com o Natal dessas crianças, mesmo que com um pequeno gesto como esse. Temos grande admiração pelo abrigo e por outras instituições que não medem esforços para tornar melhor a vida de populações desassistidas", ponderou Luiz Otávio Piassa Neves, diretor do jornal.

A festa foi marcada por muita música tradicional da Venezuela, apresentações natalinas e desejos de felicidade para o próximo ano.

"Estou aqui há um ano com meu filho Brayan e posso dizer que o evento foi espetacular, muito bom mesmo, graças ao trabalho que tem sido feito no abrigo", comentou Rosalba Mudarra, 44, que está abrigada no Saiaf há um ano.

Rosalba e seu filho Brayan | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

O evento

Além da doação de cerca de 100 brinquedos, segundo estima a organização do evento, houve ainda uma cantata de Natal encenada pelos abrigados, em espanhol. A peça contou a história do nascimento de Jesus por meio de músicas cristãs e teve a participação de crianças e adultos.

Após a apresentação, os abrigados foram servidos com um almoço especial disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social (Seas), braço do poder público responsável pela coordenação do abrigo.

"Estamos felizes porque esse era um projeto que tínhamos idealizado para esse ano e conseguimos alcançar todas as expectativas. Sou muito grata ao apoio dos colaboradores e doadores que fizeram com que esse dia fosse possível", afirmou Príssila Cavalcante, coordenadora do abrigo.

Criança venezuelana do abrigo | Foto: Brayan Riker/Em Tempo

Ela ressaltou que nem todos os atuais abrigados estavam presentes, mas, apenas porque alguns precisaram sair para trabalhar.

"Eles costumam chegar às 16h, e quando voltarem, receberão também os brinquedos para as suas crianças e poderão participar da nossa ceia, já que guardamos para eles os alimentos doados", disse a coordenadora.

Caso queira fazer doações de roupas, brinquedos ou alimentos, você pode entrar em contato com o abrigo por meio do número 99216-2114 (Príssila Cavalcante, coordenadora).

