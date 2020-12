Corpos de vítimas de naufrágio são encontrados no Amazonas

O sinistro aconteceu nas proximidades de São Gabriel da Cachoeira | Foto: Divulgação

São Gabriel da Cachoeira - Dois corpos de vítimas de um naufrágio ocorrido no último domingo (20), nas proximidades da comunidade São Luiz, no município de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros em linha reta de Manaus), foram localizados nas águas na segunda-feira (21). A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, nesta terça-feira (22).

Conforme a nota oficial do Comando do 9º Distrito Naval, uma equipe de Busca e Salvamento de Inspeção Naval de São Gabriel da Cachoeira, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, dará continuidade às buscas das pessoas que se encontram desaparecidas . Há informações de que mais três pessoas, dentre elas crianças estariam desaparecidas. O órgão não repassou os nomes e idades das vítimas.

As causas e circunstâncias do naufrágio serão apuradas em um Inquérito Administrativo. Após a conclusão, o inquérito deve ser encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha , para que adote as medidas previstas. Não há mais informações sobre o sinistro.

