Ainda sem 13º, rodoviários entram no 3º dia de paralisação em Manaus

Manaus - A dois dias do Natal, centenas de trabalhadores rodoviários ainda vivem incertas, principalmente sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário. E sem demonstrar confiança nos empresários, por eles não cumprirem os prazos estabelecidos, a categoria entrou no terceiro dia de paralisação parcial, em Manaus.

Na manhã desta quarta-feira (23), das 5h às 7h, as empresas Global Green, Via Verde e Viação São Pedro aderiram a manifestação e mantiveram 30% da frota parada.

O presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) falou sobre a luta dos trabalhadores que já dura mais de uma semana.

"A categoria só quer os seus direitos e não vai desistir. No caso da Global Green, a empresa ainda não pagou o adiantamento salário do mês aos rodoviários. Estamos cumprindo a liminar da Justiça, mas os empresários não cumprem com a palavra. Se nada for pago até o final da tarde de hoje (quarta), vamos recolher os carros para suas garagens novamente", alertou.

Sinetram se limita

Procurada pela reportagem, a assessoria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) se limitou em responder os questionamentos sobre o repasse dos pagamentos aos rodoviários.

A entidade apenas informou por meio de nota que tomou todas as providências jurídicas cabíveis para evitar uma greve nesta quarta-feira, em Manaus, tendo sido atendido pelo Tribunal Regional do Trabalho no sentido de se manter o mínimo de 70% das operações de cada empresa conforme liminar expedida no dia 16 de dezembro deste ano.

O Sinetram destaca está mantendo diálogo com o Sindicato dos Rodoviários para que os serviços de transporte coletivo sejam mantidos para a população.

