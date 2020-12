Governo do AM anuncia novas medidas restritivas de combate à Covid-19

Coletiva acontece na sede do governo | Foto: Lucas Albarado

Manaus - Com objetivo de conter o avanço da pandemia, o Governo do Amazonas anuncia, nesta quarta-feira (23), novas medidas restritivas de combate à Covid-19 para o período das festividades de fim de ano.



Na antevéspera do Natal, o governador Wilson Lima se reuniu com o Comitê de Enfrentamento à doença, representantes dos poderes e da sociedade civil, na sede do órgão, onde decidiram um novo decreto, que restringe algumas atividades.

Wilson Lima esclareceu que o estado não terá lockdown (fechamento total), mas que precisa de 15 dias para diminuir a taxa de transmissão do novo coronavírus.

Datas

Conforme a decisão, a partir do próximo sábado, dia 26 de dezembro deste ano, até o dia 10 de janeiro de 2021, comércios e estabelecimentos não essenciais, funcionarão somente pelos sistemas delivery e drive thru.

Eventos

O decreto também cancela, nesse período, eventos como casamentos e formaturas. Feiras e mercados vão abrir com horários específicos.

Veja o pronunciamento