Idam emite mais de 19 mil documentos de apoio a agricultores do AM

Manaus - Com objetivos de regularizar e beneficiar produtores rurais e agricultores familiares, entre janeiro a novembro deste ano, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) emitiu mais de 19,4 mil documentos entre Cartões do Produtor Primário (CPPs) e Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAPs).

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , também foram inscritos no sistema do Cadastro Ambiental Rural (CAR) mais de 6,5 mil agricultores familiares e produtores rurais.

Esses incentivos são oferecidos, principalmente, para agricultores familiares e, com isso, alguns inclusive já conseguem expandir a produção para outras regiões.

Ao todo, o Idam já expediu esse ano mais de 3,8 mil DAPs e mais de 15,6 mil CPPs.

O objetivo das ações é continuar orientando os produtores rurais e agricultores familiares para que possam acessar benefícios do Governo através das regularizações de documentos.

Entre as vantagens de possuir o cartão, estão a isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de insumos, máquinas e equipamentos para uso na produção de atividades agropecuárias, pesqueiras e florestais no Amazonas, dispensa da cobrança de ICMS antecipado nas aquisições de insumos agropecuários em outros estados e descontos em compras agrícolas e energia elétrica.

