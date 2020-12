Em menos de 12h, dois ônibus da linha 560 são assaltados em Manaus

Os casos aconteceram nas Zona Norte e Oeste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Em menos de 12 horas, dois ônibus da linha 560 foram assaltados na capital amazonense. O primeiro roubo ocorreu na noite de terça-feira (22), enquanto no início da manhã desta quarta (23), outro coletivo da mesma linha também foi assaltado. Os casos aconteceram nas Zona Norte e Oeste de Manaus.

O primeiro caso aconteceu por volta das 20h desta terça, quando dois homens armados anunciaram o assalto, na avenida Torquato Tapajós, próximo ao Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona norte de Manaus, segundo informou a polícia.

A dupla teria mandado o motorista do ônibus desviar a rota para a avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, no bairro Colônia Terra Nova, e após recolherem todos os pertences dos passageiros sob ameaça, fugiriam por uma área de mata, próximo ao Complexo de Exames de Direção do Departamento Nacional de Trânsito (Detran-AM).

Rota do medo

Já no início da manhã desta quarta (23), por volta das 6h30, os passageiros da mesma linha foram surpreendidos por cinco bandidos. Os ladrões exigiram que motorista do ônibus mudasse o trajeto da linha e entrasse na avenida Santos Dumont, zona Oeste de Manaus.

Conforme testemunhas ouvidas pela equipe de reportagem do Em Tempo, o grupo desceu do ônibus, próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e fugiram com vários pertences das vítimas por uma trilha localizada em uma área de mata.

De acordo com informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária, é possível que os bandidos tenham premeditado agir durante a troca de plantão dos policiais, aproveitando o baixo policiamento para cometer o assalto.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso em nenhuma das duas ocorrências. Os casos deverão ser investigados pela Polícia Civil.

