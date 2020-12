Natal no hospital: a angústia de familiares de pacientes com Covid-19

Manaus - Na semana do Natal, há pelo menos 546 pessoas internadas para tratamento da Covid-19 em todo o Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Destas, 117 estão no hospital há mais de 20 dias, o que pode significar um quadro mais grave, e logo, menor probabilidade de receberem alta a tempo para o dia 25 de dezembro.

Familiares aguardam boletim médico sobre saúde de seus parentes, no hospital Delphina Aziz | Foto: Brayan Riker

É comum ver placas de 'proibido buzinar' em frente a um hospital, mas o silêncio é quase impossível de ser alcançado durante a pandemia de Covid-19. No hospital Delphina Aziz, referência para a Covid-19 em Manaus, tudo o que se ouve é um estrondoso barulho de máquina, que é o cilindro de oxigênio que abastece pacientes de coronavírus.

Nesse caos sonoro é que o segurança Bruno dos Santos, de 38 anos, tentava se acalmar, no dia 21 de dezembro. Ele estava sentado em um banco na frente de uma das alas para Covid-19, da unidade.

Embora seja a sua profissão, ele não estava fazendo a guarda do hospital, mas sim acompanhando a esposa e seus outros familiares. A sogra de Bruno, dona Maria dos Santos Rocha, de 87 anos, está há 27 dias internada com Covid-19. O quadro é grave e ela deve passar o Natal por lá.

"A assistente social nos chamou aqui hoje e pediu que trouxéssemos os documentos da minha sogra. Quando eles pedem isso, é porque a pessoa já está perto de partir. Estamos consolando nosso coração e também o do esposo dela, que está aqui", conta Bruno.

Bruno é um dos pilares da família durante esse período difícil, mas também se sente cansado | Foto: Brayan Riker

Em um banco mais afastado estava o idoso João Horta dos Santos, de 88 anos. Mesmo de máscara e chapéu, não era difícil enxergar de longe a aparência abatida e as lágrimas secas em seu rosto.

Ao redor do esposo da paciente, estavam os filhos e os netos. Todos os cobriam quase como uma muralha de força e afeto para que ele mesmo não desmoronasse.

"Já conversamos muito com o seu João, tentamos amenizar sua dor, mas ele está muito emotivo porque são mais de 60 anos de casamento", relata Bruno.

A família aguardou durante quatro horas o boletim médico da idosa. Após esse horário, a filha dela (esposa de Bruno) saiu da unidade com um papel amarelo. Significa que dona Maria continua internada.

Netos e filhos aguardam qualquer resposta sobre o estado de saúde da matriarca | Foto: Brayan Riker

Com toda a angústia de saber se vão ter a matriarca nesse Natal, Bruno diz que todos têm pensado pouco sobre as festas de fim de ano. Parece até um crime ter em mente qualquer tipo de celebração nesse momento.

"Não estamos nos sentindo bem para as comemorações. O máximo que pensamos foi nos reunir com alguns familiares para fazer um culto de memória para dona Maria. Para nos confortarmos e lembrarmos dela de um jeito bom", comenta o genro da paciente.

Naquela segunda-feira, 21 de dezembro, semana do Natal, o que menos havia na frente do hospital era clima natalino. Algumas pessoas choravam pelos cantos, outras faziam ligações e tremiam a voz ao falar. Tudo isso enquanto os médicos, enfermeiros e técnicos entravam e saíam de seus plantões.

Da linha de frente para a internação

Também no hospital Delphina Aziz está internado o agente de saúde Eudeilton de Sousa Bezerra, de 42 anos. O profissional trabalhou na linha de frente desde o início da pandemia, mas no final de outubro foi diagnosticado com a doença e, até agora, na véspera do Natal, segue internado.

"O que mais lamentamos foram os dias em que ele ficou entubado. Não podíamos ver nosso parente, aguardávamos 24h para saber das notícias. Isso seguiu por 30 dias. Ficamos todos abalados enquanto meu irmão lutava pela vida", conta a professora Elza de Sousa Bezerra Moreira, 44 anos.

Paciente e irmã nos 41 dias de internação | Foto: Arquivo pessoal

Mesmo com tanta incerteza, ela diz que um fio de esperança ilumina a família. Após tantos dias internado, Eudeilton está prestes a receber alta, segundo a equipe médica. Talvez ele possa passar o Natal fora do hospital, apesar de ainda longe de qualquer aglomeração.

"A previsão é de alta em breve, mas o nosso Natal vai ser diferente. Não vai nos ser possível confraternizar, porém, iremos agradecer mais uma chance de vida para o meu irmão. Ele ainda está em recuperação e não podemos colocá-lo em risco, no entanto, nossos corações estarão festivos pela vitória alcançada", afirma a irmã do paciente.

Pacientes e mais pacientes

Apesar de estar feliz pelo seu irmão, Elza ainda sente a angústia do cenário que acompanha no hospital. Como uma das principais acompanhantes do seu irmão durante esses 45 dias, a professora viu muito da rotina dos internados.

"Há muitos pacientes acompanhados aqui no hospital, mas outros são praticamente indigentes. Os familiares, por medo de contágio ou descaso deixam seus parentes sozinhos. É lamentável, porque gostaríamos de passar o Natal com a família, e não ficar na solidão do ambiente, sem amor e carinho de nossos queridos. Isso aumenta o sofrimento e acredito que pode até potencializar os sintomas da Covid-19", comenta Elza.

Eudeilton com outra irmã no 31º dia de internação | Foto: Arquivo pessoal

Pelos números oficiais, de fato não são poucos os internados. E o número só vem crescendo. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), até o dia 22 de dezembro, semana do Natal, havia 546 pessoas internadas pela Covid-19. Destes, 209 estavam em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e outros 337 em leitos clínicos.

A taxa de ocupação dos leitos na mesma data era de 85,96% para as UTI de adultos na rede pública e 80,56% na rede privada. Segundo os dados, houve uma alta de 170% nos últimos três meses nas internações por coronavírus.

Sentimento de angústia e perda

Um ponto que não pode ser deixado de lado é aquele canto que ficará vazio na mesa de algumas famílias. Pais, mães, filhos, avós e avôs se foram durante a pandemia, e o efeito será sentido durante as festas de fim de ano.

"Este período de final de ano já desencadeia nas pessoas problemas de saúde mental, em especial nas que lidam com conflitos familiares, perdas de entes queridos e separações. Somado a isso as consequências de um ano de isolamento social, podemos afirmar que o resultado será ainda de mais agravamento nos quadros depressivos, ansiosos e de fobias", comenta o psicólogo José Trintin Jr.

José Trintin é psicólogo e psicanalista | Foto: Arquivo pessoal

O especialista aproveita para dar algumas dicas que, segundo ele, podem amenizar os sentimentos ruins durante esse período.

"Fazer caminhadas ao ar livre, praticar algum hobby já abandonado, procurar distrações ou meditar encarando a solidão como um foco positivo, trazendo para si a oportunidade do autoconhecimento e um novo olhar para a vida", aconselha Trintin.

Leia mais:

"O que vamos comemorar?": o sentimento para Natal e Ano Novo no mundo