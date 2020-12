Crianças venezuelanas comemoram Natal em abrigo de Manaus

Manaus - Músicas da Venezuela, comida tradicional e apresentações teatrais, assim que as crianças do Serviço de Acolhimento Institucional de Indivíduos e Famílias (Saiaf) comemoraram o Natal, conhecido como 'Abrigo dos Venezuelanos', no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A festa foi organizada pela coordenação do espaço com o apoio de ONGs e da Secretaria de Assistência Social (Seas-AM).

O espaço é uma quadra poliesportiva cedida pelo governo do Estado, onde foram montadas 'cabines', que são os quartos dos abrigados. Até o dia 22 de dezembro, o abrigo estava com 46 moradores, sendo 23 famílias com crianças.

As crianças tomaram conta de tudo, desde a música até o teatro. Uma delas ainda cantou uma música em espanhol, enquanto um bebê representou Jesus em uma encenação de um presépio real. O mural do evento contava ainda com fotos de crianças do abrigo.

A pedagoga Almerinda Castro, que atua no local, participou do evento e se mostrou muito grata por toda a programação. Ela oferece ensino e apoio educacional para as crianças e os adultos que vivem no abrigo.

"As crianças são muito inocentes, então para eles é tudo novidade. É claro que sentem saudade da antiga casa deles [na Venezuela], eles contam como era por lá, o que tinham antes e deixaram para trás. Mas o que observo é um sentimento de acolhimento que é sentido por eles aqui no abrigo", comenta a profissional.

Em cada ação do evento, era possível ver a alegria dos abrigados em poder expressar sua cultura. Desde o 'Feliz Navidad' ao invés de 'Feliz Natal' até a sobremesa feita com abacaxi, clássica na mesa dos venezuelanos.

Mudança de vida

O eletricista Houstin Garcia, de 33 anos, chegou em Manaus há um mês e vive no abrigo há uma semana. Junto dele, vive a esposa e o filho de dez meses.

"Nós decidimos vir para o Brasil por causa da situação econômica da Venezuela, a insegurança financeira. Eu era eletricista lá, mas decidi vir e trazer meu filho e esposa. Foi difícil chegar até aqui porque a fronteira está fechada, então tivemos de vir por um caminho alternativo com várias outras pessoas", comenta o jovem.

Ele diz que o filho foi o principal motivo para a decisão de vir para o Brasil, "meus planos são trabalhar para poder dar um futuro melhor para o meu filho".

Rotina no abrigo

Em uma semana o número de crianças no abrigo caiu de 20 para nove, mas isso porque a rotatividade do espaço é muito grande, segundo explica Príssila Cavalcante, coordenadora.

"A entrada e saída de pessoas é muito corrida por aqui. Eles costumam estar sempre em processo de interiorização [ida para outras cidades], assim como nós estamos sempre recebendo novas famílias", explica ela.

A rotina das crianças no Saiaf é preenchida com atividades pedagógicas na brinquedoteca, ensino de inglês por voluntários e de português pelo governo do Estado.

"Quando os pequenos chegam no abrigo, já são acolhidos com um corpo técnico de pedagogas, psicólogas, nutricionistas e outras profissionais. Procuramos ocupar o dia dessas crianças porque geralmente os pais saem em busca de emprego, ou mesmo já estão em algum trabalho", explica Andréia Cidade, titular adjunta da Secretaria de Assistência Social (Seas-AM).

Situação das crianças venezuelanas

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que ao menos 10 mil crianças e adolescentes venezuelanos em situação de vulnerabilidade vieram para o Brasil entre 2015 e 2019. O total de venezuelanos que migraram para o país é de 200 mil, segundo as estimativas da sigla.

Uma reportagem da Agência Brasil mostrou que boa parte dessas crianças chega ao Brasil com necessidades básicas, como calçados, roupas e até fraudas. O apoio a essa população vulnerável é feito por meio de ONGs e pelo exército, por meio da Operação Acolhida, em Pacaraima (RR).

