Fapeam recebe propostas para programa que apoia pesquisas da Covid-19

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) recebe, até 27 de dezembro (domingo), propostas de pesquisadores interessados em participar do Programa CT&I nas Emergências de Saúde Pública no Amazonas-Covid 19 (PCTI-EmergeSaúde/AM) Chamada II, edital N°006/2020, que apoia pesquisas no combate ao novo coronavírus e nas consequências da pandemia no Amazonas.

Esta é a segunda chamada, deste ano, lançada pelo Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, para apoiar projetos de pesquisa e/ou serviços estratégicos que subsidiem a Política Pública de Saúde no Estado do Amazonas, com aplicação dos resultados em questões relativas à pandemia da Covid-19. A chamada é voltada para três linhas temáticas: saúde; educação; tecnologia da informação e comunicação. Dessa vez o investimento é de R$8.904.016,00.

As propostas devem ser apresentadas em formulário online específico e enviadas, por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível no site da Fundação www.fapeam.am.gov.br . A divulgação do resultado deve ocorrer a partir de março de 2021 e o início das contratações em abril de 2021.

Vale destacar que em 2020, o Governo do Estado, por meio da Fapeam, destina R$12.076.769,78 para pesquisas de enfrentamento do novo coronavírus, com recursos oriundos do tesouro do estado. A primeira chamada do PCTI Emerge Saúde foi lançada em abril, com investimento de R$ 3.152.753,78 para apoiar 12 projetos de pesquisas. A estimativa é que a segunda chamada apoie até 22 projetos, com prazo de execução de 12 meses.

*Com informações da assessoria