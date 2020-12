Ao tentar salvar cachorro, homem morre eletrocutado no Porto de Manaus

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O tripulante Jackson Dantas da Silva, de 34 anos, morreu eletrocutado na noite de quarta-feira (23), no Porto da Feira Manaus Moderna, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima, que trabalhava em uma das embarcações que estava ancorada no porto, presenciou um cachorro recebendo descarga elétrica. Ao tentar salvar o animal, o homem recebeu a descarga.

O cachorro e o homem morreram. Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para isolar o local do fato.

As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e do Instituto Médico Legal estiveram no local e atenderam a ocorrência.

O corpo do tripulante foi levado à sede do IML, onde passará por exame necroscópico.

Leia mais:

Cachorro se esconde com medo de injeção e vídeo viraliza

Cachorro é atacado por cobra píton em quintal; veja o que a dona fez