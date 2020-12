Após restauração, Centro de Arqueologia de Manaus é inaugurado

O prédio conta com laboratórios, além do restauro e da administração do CAM, e um mezanino como extensão à sala de estudos | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Manaus - O Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), foi totalmente restaurado e entregue na última quarta-feira (23). A obra, que integra o programa “Manaus Histórica” de restauro de prédios públicos e que terá o viés de museu, recebe o nome do ex-vereador e ex-deputado estadual Miquéias Matias Fernandes, um dos políticos mais atuantes e influentes da cidade, desde a década de 1980

“Nós restauramos uma obra de arte”, definiu o prefeito Arthur Virgílio Neto, o Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), localizado no prédio da antiga Câmara Municipal, na avenida 7 de Setembro, que foi totalmente restaurado. A obra, que integra o programa “Manaus Histórica” de restauro de prédios públicos e que terá o viés de museu, recebe o nome do ex-vereador e ex-deputado estadual Miquéias Matias Fernandes, um dos políticos mais atuantes e influentes da cidade, desde a década de 1980.

Mais um importante espaço que resgata parte da história e cultura da capital amazonense e reforça a ressignificação da área central da cidade está inaugurado.

A obra, coordenada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), consolida a proteção, divulgação e promoção do patrimônio arqueológico da cidade. Um dos conceitos utilizados será o de musealização da arqueologia, método aplicado como recurso de exposição pública, conservando os remanescentes in situ (no local achado), com técnicas museográficas. O espaço terá a gestão da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Para atender as disposições sobre conservação de bens arqueológicos móveis, a proposta de reabilitação do prédio da antiga Câmara Municipal tem uma sala de triagem, uma reserva técnica e um laboratório, com uma entrada com rampas para atender Pessoas com Deficiência (PcDs). No bloco de frente para a avenida 7 de Setembro há duas salas para extroversão no lado leste e no lado oeste uma ampla sala para palestras e exibição de conteúdos multimídia, uma sala de estudos, uma para monitoramento de câmeras e um guarda-volumes.

Ao lado da sala de múltiplos usos destinados a projeções, palestras e diversas atividades culturais, haverá um espaço de transição, que além de abrigar gabinetes de estudo, acervo bibliográfico, abriga um conjunto dedicado a pesquisa e estudo em grupos. No pátio central há tratamento acústico permitindo atividades expositivas e culturais, bem como extensão dos serviços do café.

Restauro e pesquisa

Entre os últimos trabalhos realizados na pesquisa arqueológica, feitos durante o restauro, está a ampliação de uma unidade na trincheira do pátio, a fim de evidenciar os remanescentes arqueológicos nesse local e conservá-lo para a exposição pública. Essa é uma unidade expositiva com evidenciação de um vasilhame, que ficará exposto com a técnica da superfície em vidro e tratamento museográfico. A expografia é uma forma de comunicação de museus e centros de cultura, onde é estabelecido o diálogo entre o acervo e o visitante.

Em outra sala de exposição do Centro de Arqueologia, o visitante pode conferir um corte estratigráfico (por camadas) do terreno no interior da edificação histórica, exibindo um trecho do solo e da cultura material, evidenciada durante a intervenção. A empresa Biapó foi vencedora da licitação, que realizou a restauração da antiga sede da Casa Legislativa Municipal. Esse procedimento demonstrou que o subsolo da edificação histórica sofreu alterações durante o tempo. As camadas arqueológicas não estavam o tempo todo depositadas de maneira natural. Em alguns momentos o solo já estava alterado por intervenções anteriores.

