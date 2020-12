Após 120 anos, Manaus ganha novo velódromo para incentivar o ciclismo

O espaço também contará com acessibilidade a Pessoas com Deficiência (PcD) | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Após 120 anos do primeiro velódromo construído em Manaus, a cidade volta a estar apta a receber competições regionais de ciclismo. Na manhã desta quinta-feira (24), véspera de Natal, o prefeito Arthur Virgílio Neto inaugurou o velódromo Professora Alzira Campos, localizado na avenida Arterial, do conjunto Aruanã, bairro Compensa, na Zona Oeste da capital.

"A cidade agora tem uma casa para o ciclismo. É uma pista de competição de alto nível. Agora conseguiremos resgatar o esporte e 121 anos depois temos um novo velódromo. Essa é uma das obras mais importantes pois é ligada a história e ao ciclismo. É uma obra linda", destacou o prefeito.

A primeira-dama andou de bicicleta na pista do velódromo | Foto: César Gomes





A primeira-dama Elizabeth Valeiko, que acompanhou o prefeito na entrega da obra, aproveitou para andar de bicicleta e estrear a nova pista do local.

Estrutura

O espaço conta com uma quadra de tênis, bicicletários, prédios administrativos, para as sedes das federações estaduais de ciclismo e tênis, além de vestiários. Ainda há paisagismo, urbanização das ruas no entorno e ciclofaixa com acesso à avenida Brasil.

Com uma pista de 1.859 metros quadrados e inclinação de 1% na pista de aceleração e de 18 a 40% na de corrida, sendo 18% nas retas e 40% nas curvas, o espaço também contará com acessibilidade a Pessoas com Deficiência (PcD) com a construção de rampas de acesso em toda a estrutura.

O prefeito conheceu toda a estrutura do velódromo | Foto: César Gomes

Passagem de comando



Em coletiva de imprensa, o Arthur aproveitou para destacar que vai entregar uma Manaus sem dívidas e com muitas melhorias para o prefeito eleito David Almeida.

"Uma cidade endeusada por revistas. Tenho muito orgulho de repassar uma cidade muito melhor do que a que eu recebi e espero que o novo gestor a torne melhor ainda. Sou do esporte, sou da nobreza, não torço contra ninguém. Torço a favor de Manaus e do seu povo, muito boa sorte ao David Almeida", desejou Arthur Neto.

Resgate histórico

O primeiro velódromo de Manaus foi construído em 1899, na praça Visconde do Rio Branco, bairro Cachoeirinha, por comerciantes locais que haviam conhecido o primeiro do país, em São Paulo, cuja estrutura oficial foi inaugurada em 1905. Posteriormente, foi lançado o velódromo Álvaro Maia, na mesma estrutura do primeiro, em 1944, sob outra gestão, que seguiu com atividades até 1950, quando o esporte perdeu força na capital.

Veja a reportagem da inauguração do espaço:

Leia mais

Prefeitura de Manaus investe R$15 milhões em esportes para 2020

Manaus terá skate park e velódromo ainda este ano



Vendas de bicicletas em Manaus triplicam durante a pandemia