Às vésperas do Natal, filhas de sargento da PM somem em mata da BR-174

Manaus - Por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais, o sargento da Polícia Militar Nunes Pereira, informou que suas duas filhas, com idades não divulgadas, estão desaparecidas desde a última terça-feira (22), por volta das 14h. Pelos relatos, as meninas estavam no ramal Bons Amigos, localizado no KM 26 da BR-174, zona rural de Manaus.

Ainda há poucas informações sobre o caso. A angústia da família permanece nesta quinta-feira (24), véspera do Natal, quando equipes de resgates foram acionadas para fazer buscas.

As meninas estão sendo procuradas em uma área de mata, nas redondezas de um igarapé, o último lugar que elas estavam na companhia do padrasto, segundo a família.

No vídeo, o pai das meninas informou sobre o processo de busca e pediu ajuda da população. "Como eu falei, as minhas filhas estão sumidas. Eu estou indo ao Comando Geral com a minha família, para tentar agilizar uma equipe de busca, porque, infelizmente, temos que procurar. As minhas filhas sumiram por trás do igarapé, elas devem estar perdidas no mato", disse com a voz embargada.

Mobilização

Com a repercussão do caso, colegas de profissão do sargento prestaram solidariedade. Pereira também procurou apoio no Comando Geral da PM.

"Sabemos que esses ramais estão cheios de foragidos, precisamos nos mobilizar para iniciar buscas, não podemos deixar o colega sozinho nessa situação", foi um relato de uma das colegas de profissão do sargento pelas mídias sociais.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que até às 14h desta quinta-feira as buscas não tiveram nenhum êxito.

