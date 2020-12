Carro capota na alameda Cosme Ferreira e casal fica ferido em Manaus

O carro ficou destruído com o acidente | Foto: divulgação

Manaus - Um veículo modelo Ford Ecosport, de cor vermelha, capotou no início da manhã desta sexta-feira (25), por volta das 5h45 na alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. O condutor acabou perdendo o controle do veículo .

De acordo com testemunhas, havia um casal dentro do veículo e o condutor teria colidido contra um "dente de dragão" que estava posicionado na via. Com o forte impacto, o carro capotou por diversas vezes.

Várias peças do veículo ficaram espalhadas pela via. O casal foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar das proximidades.

A perícia deve constatar as causas do acidente de trânsito .

Leia Mais

Adolescente morre em acidente após pegar moto escondida em Manaus

Acidente entre caminhão e carreta deixa trânsito lento na Zona Norte