Acidente deixa motorista preso às ferragens e 3 feridos em Manaus

Manaus - Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira (25), na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, deixou quatro pessoas feridas.

O motorista de um dos carros envolvidos no acidente ficou preso às ferragens e foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM).

De acordo com a Polícia Militar, o condutor Fiat Uno Mille, de cor vermelha, estava trafegando na avenida e perdeu o controle do veículo. Ele colidiu primeiramente contra a coluna de uma passarela que fica entre um cruzamento e depois atingiu um veículo modelo Chevrolet Corsa, de cor prata.

Com o impacto, o motorista do Corsa ficou preso às ferragens . No veículo, além dele, estavam a esposa e a filha do casal. As vítimas que estavam com escoriações foram socorridas e encaminhadas para um hospital.

As causas do acidente serão identificadas pela perícia. O caso deve ser registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

