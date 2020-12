Micro-ônibus cai de barranco de 10 metros em acidente na AM-010

Apenas duas pessoas ficaram feridas | Foto: Divulgação

Manaus - O que seria um passei em família quase acaba em tragédia na véspera de Natal. Um micro-ônibus caiu de um barranco de 10 metros de altura durante um acidente de trânsito ocorrido na noite de quinta-feira (24), por volta das 21h30, no quilômetro 39 da rodovia estadual AM-010. 20 pessoas da mesma família estavam no veículo no momento do acidente.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o micro-ônibus seguia sentido Manaus quando o motorista passou por um buraco, perdeu o controle do veículo e saiu da pista em direção ao barranco.

Após a queda do micro-ônibus, as equipes do CBM-AM foram acionadas e se deslocaram ao local. Ao chegarem no local, já haviam apenas seis pessoas ilesas retirando pertences do veículo.

Segundo eles, apenas duas pessoas se machucaram no acidente e foram socorridas por condutores de veículos que passaram pelo local.

A perícia deve apontar as causas do acidente .

Leia Mais

Homem morre em grave acidente de trânsito no Iranduba

Homem é detido após causar acidente por dirigir embriagado na ZL