Natal e véspera são marcados por 4 acidentes graves em Manaus; veja

A perícia deve definir as causas do acidente | Foto: Divulgação

Manaus - A véspera e o feriado de Natal foram marcados por ocorrências no trânsito. Em menos de 24 horas, Manaus registrou pelo menos quatro graves acidentes, que deixaram vítimas lesionadas.

O primeiro caso aconteceu na noite de quinta-feira (24), quando um micro-ônibus caiu de um barranco de 10 metros de altura , por volta das 21h30, no quilômetro 39 da rodovia estadual AM-010. 20 pessoas da mesma família estavam no veículo no momento do acidente, mas apenas duas delas ficaram feridas.

Já na manhã desta sexta-feira (25), um veículo modelo Ford Ecosport, de cor vermelha, capotou por volta das 5h45 na alameda Cosme Ferreira , no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, havia um casal dentro do veículo e o condutor teria colidido contra um "dente de dragão" que estava posicionado na via. Com o forte impacto, o carro capotou por diversas vezes. O casal que estava no veículo foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar.

Vítima presa às ferragens

Ainda na Zona Leste, na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (25) deixou quatro pessoas feridas.

O motorista de um dos carros envolvidos no acidente ficou preso às ferragens . De acordo com a Polícia Militar, o condutor Fiat Uno Mille, de cor vermelha, estava trafegando na avenida e perdeu o controle do veículo.

Ele colidiu primeiramente contra a coluna de uma passarela que fica entre um cruzamento e depois atingiu um veículo modelo Chevrolet Corsa, de cor prata.

Motoqueiro x ônibus

Um motociclista que não teve o nome revelado foi arremessado para baixo de um ônibus coletivo na manhã desta sexta-feira (25), na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na zona Centro-Sul de Manaus. O acidente envolveu dois ônibus coletivos e a motocicleta.

De acordo com testemunhas, o motociclista foi fazer uma ultrapassagem, ficou entre dois ônibus coletivos, bateu na sanfona do ônibus articulado e foi arremessado para baixo de um ônibus menor. Ele fraturou a perna e foi socorrido a uma unidade hospitalar.

A perícia deve apontar as causas dos acidentes.

