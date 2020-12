Festas clandestinas com quase 2 mil pessoas são fechadas em Manaus

No Atlético Rio Negro Clube a festa tinha cerca de 500 pessoas | Foto: Divulgação

Manaus - Duas festas clandestinas com cerca de 2 mil pessoas foram encerradas pela Central Integrada de Fiscalização (CIF) na noite de Natal (24). Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), as equipes de órgãos estaduais e municipais foram a campo fiscalizar o cumprimento das medidas do governo para o combate à Covid-19.

No Atlético Rio Negro Clube, na avenida Epaminondas, Centro de Manaus, uma festa com cerca de 500 pessoas foi a primeira a ser encerrada. Esta não foi a primeira vez que o local descumpria as medidas decretadas pelo governo para conter o avanço da pandemia.

Outra festa encerrada nesta noite ocorria no Forró Palafita, na avenida Tefé, bairro Japiim, zona sul. A estimativa é que havia em torno de 1,5 mil pessoas no local.

Na avenida Djalma Batista, um posto Shell foi autuado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Ao todo, sete locais foram vistoriados. Nas ações, 25 veículos também foram autuados ou notificados por diferentes irregularidades.

