Motorista perde o controle e capota carro na avenida André Araújo

Um carro, modelo Prisma, capotou nesta sexta-feira (25) na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus.

De acordo com agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o dono do veículo teria perdido o controle devido a pista molhada e batido em um carro que estava na sua frente.

Apesar da gravidade do acidente, o dono do veículo não ficou ferido. Agentes do Immu foram acionados para controlar o tráfego na via.