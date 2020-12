Terminal 6 é inaugurado na zona norte de Manaus

Manaus - Integrando o pacote de obras de mobilidade urbana, o Terminal Helson Ribeiro do Carro (T6) foi inaugurado no fim da manhã deste sábado (26), pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. O novo Terminal de Integração está localizando no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

Segundo a prefeitura, o recém-inaugurado terminal irá contemplar, principalmente, os moradores de bairros como o Lago Azul, Nova Cidade e o Santa Etelvina, que abrangem conjuntos residenciais populosos. Um deles é o Viver Melhor, situado ao lado da nova obra de mobilidade.

De acordo com o prefeito Arthur, o T6 vai melhorar a locomoção dos usuários de transporte coletivo de toda a zona Norte da capital.

“Antes, a população aqui dessa região tinha que ir até o Terminal 3, no bairro Cidade Nova, para pegar um ônibus para ir ao Centro ou a outro lugar mais distante. Agora eles terão um terminal bem próximo, que estará à disposição deles. Isso, consequentemente, também desafogará o T3, e vai melhorar o serviço de mobilidade como um todo”, pontuou o prefeito.

Outras obras serão entregues ainda neste sábado

Cumprindo um cronograma de entrega de obras de mobilidade urbana, Arthur Neto irá inaugurar, ao longo da tarde deste sábado, mais duas novas estações de transferências de passageiros. Sendo a estação Arena (E2), na avenida Constantino Nery, e a estação Santos Dumont (E3), na avenida Torquato Tapajós.

